Football - Joli tirage pour l’équipe de Suisse féminine

Le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie, s’est déroulé vendredi. De septembre 2021 à 2022, l’équipe de Suisse féminine bataillera dans le groupe G avec l’Italie, une tête de série mais de loin pas la plus compliquée , la Moldavie, la Roumanie, la Croatie, et la Lituanie.