Zurich : Jolie pioche des douanes lors d’un contrôle routier

Lors d’un contrôle à Trüllikon (ZH), des collaborateurs de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont arrêté un homme, le 24 novembre 2022 et contrôlé son véhicule. Comme l’OFDF l’a communiqué mercredi, les agents sont tombés sur un pistolet chargé et sur plusieurs montres et bijoux.