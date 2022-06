«Game of Thrones» : Jon Snow devrait avoir droit à sa propre série

Selon plusieurs médias américains, HBO prépare une suite de «Game of Thrones» dont le héros serait le personnage incarné par Kit Harington.

Kit Harington a joué le rôle de Jon Snow durant huit saisons. Helen Sloan/HBO

Une suite de la série à succès «Game of Thrones», dont les studios ont ouvert leurs portes, centrée sur Jon Snow est en phase de développement par la plateforme HBO, ont indiqué plusieurs médias spécialisés d’Hollywood.

L’acteur britannique Kit Harington, qui incarnait ce personnage increvable lorsqu’il a été exilé de Westeros à la fin de la série, devrait reprendre son rôle si le projet aboutit, précisent le «Hollywood Reporter» et «Variety», citant des sources anonymes. HBO s’est refusé à tout commentaire et les représentants de Kit Harington, sollicités par l’AFP, n’ont pas réagi.

Plusieurs autres séries dérivées de l’univers de «Games of Thrones», créé par le romancier George RR Martin, sont déjà programmées. La première, «House of the Dragon», doit commencer à être diffusée en août 2022 et trois préquels en animation sont aussi prévus. Mais la série consacrée à Jon Snow serait la première à se dérouler après les événements qui ont clos la série «Game of Thrones», achevée en 2019 sur une huitième saison qui a beaucoup divisé les amateurs.

Si de nombreux personnages principaux sont morts – une marque de fabrique de la série -, Jon Snow apprend quant à lui qu’il est l’héritier potentiel du Trône de Fer régnant sur Westeros, royaume qu’il quitte finalement pour s’exiler dans les terres glacées et hostiles du Nord. Son personnage avait déjà créé la surprise après avoir été ressuscité sans prévenir au cours d’une saison précédente.

La nouvelle d’une possible suite a partagé les fans vendredi, certains bondissant de joie à l’idée de retrouver l’un des protagonistes les plus marquants de «Games of Thrones», d’autres s’interrogeant sur la logique de cette décision après un épisode final décevant à leurs yeux.

Depuis son lancement en 2011, la série alignant des familles nobles qui s’entre-déchirent, des combats épiques, des dragons et des scènes de sexe, a été un succès planétaire, récoltant au total 59 Emmy Awards, un record. George RR Martin n’a toujours pas terminé la série de romans à partir de laquelle la série a été adaptée. Il a signé l’an dernier avec HBO un contrat – qui atteindrait plusieurs dizaines de millions de dollars selon des médias spécialisés – pour développer des séries dans l’univers de «Game of Thrones» et dans d’autres.