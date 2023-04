Cyclisme: Jonaas Vingegaard enlève la troisième étape du Tour du Pays basque

Jonas Vingegaard prend les commandes! En costaud, le Danois a remporté mercredi la troisième étape du Tour du Pays basque entre Errenteria et Amasa-Villabona (162,8 km) en distançant légèrement les autres favoris dans le mur final, et s’empare de la première place au classement général.

Le vainqueur du dernier Tour de France a été emmené par le champion de Hongrie et son équipier de la Jumbo-Visma Attila Valter dans le dernier kilomètre, et a franchi la ligne avec deux secondes d’avance sur le Basque de la Bahrein-Victorious Mikel Landa et sur l’Espagnol de la Movistar Enric Mas, troisième. Les deux Suisses Marc Hirschi et Mauro Schmied sont arrivés respectivement 35 secondes (25e) et 1’11 (39e) plus tard.