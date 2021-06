Pop : Jonas Brothers réfléchit à réenregistrer son premier album

Le groupe américain aimerait sortir une nouvelle version de son disque «It’s About Time» paru en 2006.

Joe Jonas, membre de Jonas Brothers, a surpris ses fans dans une interview pour «BuzzFeed». Le musicien de 31 ans a confié que la démarche de la chanteuse Taylor Swift, qui a décidé de réenregistrer ses cinq premiers albums pour reprendre le contrôle sur les droits de ses œuvres, était «vraiment intelligente». L’Américain a indiqué qu’il aimerait bien que son groupe réenregistre «It’s About Time», album qui a révélé le trio et dont sont extrait les tubes «Mandy», «Time For Me To Fly» et «Year 3000».