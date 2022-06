Football: Jonas Omlin a contribué à une «prestation défensive énorme»

Le gardien aux quatre sélections a en tout cas répondu présent face aux attaquants portugais. «Je me suis senti bien, parce que j’ai très vite eu beaucoup de boulot, confirmait-il. Mais toute l’équipe travaillait bien défensivement, et lorsqu’on le fait de la sorte, nous pouvons obtenir de bons résultats. Aujourd’hui, nous avons livré une prestation défensive énorme, en étant compacts.»

«Une bonne expérience»

«Tout est désormais encore possible dans le groupe», pouvait ainsi sourire Manuel Akanji, lequel s’est montré encore une fois très à son avantage. Le patron de la défense suisse a lui aussi joué un rôle certain dans cette partie accomplie de la part de l’équipe nationale: «J’essaie de motiver l’équipe, de lui donner de la stabilité: je me suis senti très bien dans cette fonction.» Signe qu’il est indispensable à cette sélection. Avec lui contre l’Espagne et contre le Portugal, la Suisse a démontré qu’elle n’était donc pas morte dans cette Ligue des nations. Avec un point de retard sur la Tchéquie, cela impose toutefois d’obtenir des résultats positifs en Espagne et contre la Tchéquie en septembre.