Tour de France : Jonas Vingegaard arrache le maillot jaune à Pogacar

Le Danois Jonas Vingegaard a tapé du poing sur la table en remportant la 11e étape du Tour de France et en s’adjugeant le maillot jaune par la même occasion.

Coup de théâtre en haute altitude: le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la onzième étape du Tour de France et a endossé le maillot jaune de leader, mercredi, au sommet du col du Granon. Le vainqueur en titre, le Slovène Tadej Pogacar, a subi une défaillance dans les cinq derniers kilomètres. Il a perdu près de trois minutes et a cédé son maillot jaune dans la plus haute arrivée en altitude de ce Tour, à 2.413 mètres.