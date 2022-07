Cyclisme: Jonas Vingegaard: «Je savais que j’avais le niveau pour gagner»

Oui et non. J’avais terminé 2e du Tour l’an passé, donc je savais que j’avais le niveau pour jouer la gagne. Après, concrétiser ces jolies paroles est une autre histoire. Je suis très heureux d’y être parvenu. J’ai plus de confiance en moi et j’ai mûri. Je pense que c’est tout cela qui m’a aidé.

On est tous propres dans l’équipe. On ne prend rien d’illégal. La clé de notre succès est la préparation. On pousse les stages d’altitude à un niveau très élevé, on fait énormément au niveau matériel, alimentation et entraînement. On est les meilleurs dans différents domaines, et toutes ces raisons font que vous pouvez nous faire confiance.