Tour de France: Jonas Vingegaard: «Surpris d’avoir autant de marge»

Non, pas encore. Il reste des journées très difficiles au programme. Le Tour de France n’est pas fini. Il va falloir se battre jusqu’à Paris, mais je peux vous assurer que je vais faire tout mon possible pour garder ce beau maillot jaune jusqu’à la fin.

La voiture suiveuse (ndlr: celle de son équipe, la Jumbo-Visma) ne me donnait pas les écarts de temps. Par contre, ils me disaient que tout allait bien. Surtout, je pouvais voir devant moi la voiture qui suivait Tadej. Et ça, ça m’a donné beaucoup de motivation et ça m’a permis de croire que j’étais en train de réaliser un très bon contre-la-montre.