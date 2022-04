Jonathan Cohen et Vincent Macaigne unis contre leur gré

Jonathan Cohen derrière, Vincent Macaigne devant. Le premier, maire de droite décomplexée, et le second, écologiste, ont été piégés par un groupe de jeunes activistes féministes: se faisant passer pour une hôtesse dans un bar, l’une d’elles (India Hair) est parvenue à les coller l’un à l’autre au niveau de la ceinture avec une glue superpuissante. Sur un trottinette, chez le vétérinaire, sur un taureau de rodéo (face à un François Damiens irrésistible) dans un resto, dans la forêt, ou avec une canne de golf, dans les positions les plus improbables: les voilà condamnés à ne plus se quitter. On vous laisse imaginer le tableau!