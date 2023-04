Jonathan Majors doit rester loin de sa supposée victime

Arrêté par la police le 25 mars 2023 , Jonathan Majors est accusé d’avoir agressé une femme de 30 ans dont l’identité n’a pas été révélée. Un mois plus tard, la supposée victime – qui serait son ex-compagne – a demandé et obtenu un ordre d’éloignement à l’encontre de l’acteur de 33 ans, a appris TMZ.

D’après le site, celui qui pourrait tout perdre à cause de cette affaire ne s’est pas opposé à la décision du juge. L’avocate du comédien a précisé: «Nous n’avons pas contesté cela, parce que Monsieur Majors ne veut pas avoir affaire avec la femme qui l’a agressé.» Priya Chaudhry a également indiqué que son équipe et elle avaient présenté des preuves d’un médecin et d’un spécialiste des traumatismes qui confirment la version présentée par Jonathan Majors.