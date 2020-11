Des problèmes d’alcool : Jonathan Rhys Meyers se fait rattraper par ses démons

Jonathan Rhys Meyers a été arrêté pour conduite en état d’ivresse. L’infraction a été commise sur une route de Malibu, en Californie, d’après TMZ.

D’après la publication, les officiers de police ont noté des signes d’intoxication à l’alcool de la part de l’acteur de 43 ans. Ils l’ont soumis à un éthylotest, qui s’est révélé positif. Il a ensuite été arrêté et placé en détention jusqu’à lundi. Un porte-parole du Los Angeles Sheriff’s Department a confirmé l’incident à Page Six ce mardi et précisé que le comédien a été relâché.

«Je me déçois»

Ce n’est pas la première fois que Jonathan Rhys Meyers a des problèmes avec l’alcool. L’acteur des Tudors a tenté plusieurs fois de devenir sobre en passant par des cures de désintoxication. Dernièrement, il semblait s’en être sorti, après avoir replongé une nouvelle fois à la suite de la fausse couche de son épouse, Mara Lane. Le couple s’était par ailleurs disputé dans un vol American Airlines. «Quand ma femme a découvert que j’avais commandé un verre, elle est devenue très, très en colère contre moi, parce que je ne devrais pas boire. Ça ne me convient pas et j’ai été sobre pendant longtemps jusque-là», avait-il confié à Larry King à propos de cet incident.

L’acteur n’a jamais caché ses problèmes d’addiction. «Je passe en général 8, 9, 10 mois sobre, puis je replonge une journée et je me déçois. Mais ça ne dure jamais longtemps, je me reprends en main et j’essaye à nouveau», avait confié Jonathan Rhys Meyers au Guardian en 2018.