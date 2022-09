France : Jonathann Daval aurait trouvé l'amour avec un détenu en prison

La mère de Jonathann Daval, Martine Henry, n'a pas apprécié ce nouveau buzz autour de son fils. Elle a contacté L'Est Républicain dimanche, pour demander qu'on laisse tranquille Jonathann: «Qu'il soit avec un garçon ou une femme, il doit préserver sa vie privée (…) Surtout que tout cela est un tissu de mensonges (…) Une grave atteinte à sa personne». Martine Henry dit avoir passé quelques heures au parloir avec son fils, dimanche, et assure que celui-ci lui a dit que tout était faux.

«Il faut savoir tourner la page d'une affaire»

«C’est comme si c’était hier et on en apprend encore et encore. Il cherchait juste le confort de notre famille. Je ne sais pas pourquoi il s’est marié. Quand on se marie, c’est pour créer sa propre famille», a réagi Isabelle Fouillot, la mère de la victime.