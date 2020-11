Meurtre d’Alexia«Jonathann pleurait avec nous, il agissait comme un vrai mari éploré»

Le procès est très attendu, tant l’affaire avait choqué l’opinion publique. En octobre 2017, Jonathann D. étranglait sa femme Alexia dans leur maison de Gray-la-Ville (F), à une cinquantaine de kilomètres de Besançon, avant d’abandonner son corps en forêt. Pendant plusieurs mois, il avait joué les veufs inconsolables, apparaissant totalement effondré lors d’une conférence de presse et à l’occasion de la marche blanche organisée pour la jeune femme. Son arrestation en janvier 2018 avait défrayé la chronique et plongé la famille d’Alexia dans une profonde sidération. À quelques jours de l’ouverture du procès, les parents de la victime se sont confiés à Franceinfo .

Trois ans après le drame, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot doivent composer avec l’absence de leur fille, le fait d’avoir été trahis par un homme qu’ils considéraient comme leur propre fils et un terrible sentiment de culpabilité. «On n’a jamais rien vu venir, c’est ce qu’on se reproche moi et mon épouse», confie le père d’Alexia. «Au fil du temps, on a découvert un personnage qu’on ne connaissait pas. On se rend compte que ce personnage a menti à tout le monde, à notre famille, à la France entière», ajoute Isabelle.