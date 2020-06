Vaud

Jongler avec les normes pour favoriser le vélo

Près de 200 km de bandes cyclables seront créées. Faute de place, le trafic motorisé devra les «mordre». Un choix assumé.

Le plateau du Dézaley, entre Teytorrent et Rivaz, sera le premier à bénéficier des aménagements annoncés ce mardi.

À l’heure du déconfinement, le vélo est omniprésent sur les routes et les autorités ont décidé de lui laisser plus de place. Après Genève fin avril, quelque 100 km de routes cantonales vaudoises seront marquées dans les deux sens d’ici l’été. «Cette offre hors localités mais proche des agglomérations était quasi inexistante, a relevé hier Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État. Avec l’avènement du vélo électrique, il est de notre devoir de sécuriser ces voies.»

Le compromis à la vaudoise

Particularité de ces aménagements, ils seront réalisés même si les conditions ne sont pas optimales. «Sur la chaussée idéale, il y a 1m50 réservés aux vélos et 3 m pour le trafic motorisé de chaque côté, décrit l’élue. Mais comme les gabarits de nos routes font rarement 9 m, nous avons choisi de ne pas respecter ces normes exactes.» Place donc au partage. La volonté politique est de le marquer dans le terrain. «Quand la place manque, les voitures devront rouler sur la bande cyclable de 1m50 et veiller à dépasser les vélos avec la bonne marge», précise Laurent Tribolet, responsable de l’entretien des routes.

Appel aux communes

La fréquentation de ces voies et le nombre d’accidents impliquant des cyclistes seront analysés soigneusement et un affinage du concept n’est pas exclu. À ce stade, l’association Pro Velo et le centre patronal y sont favorables.