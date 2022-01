Désinformation Covid : Joni Mitchell suit Neil Young et se retire de Spotify

La chanteuse de country a annoncé vendredi qu’elle retirait sa musique de Spotify en raison des «mensonges» liés au Covid-19 divulgués sur la plateforme de streaming, comme Neil Young l’avait fait peu avant.

«J’ai décidé de retirer toute ma musique de Spotify», a écrit sur son site la chanteuse de country Joni Mitchell, interprète de «Big Yellow Taxi», en soutien à la légende du folk-rock dans son combat contre le podcast de l’animateur américain populaire et controversé Joe Rogan. «Des irresponsables répandent des mensonges qui coûtent la vie à des gens. «Je suis solidaire de Neil Young et des communautés scientifiques et médicales mondiales sur cette question», a expliqué la Canadienne de 78 ans qui compte 3,7 millions d’abonnés sur la plateforme. La plateforme suédoise n’a pas réagi.