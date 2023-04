Ajoie a fait preuve d'«une force de caractère exceptionnelle»

Le chiffre 6

C’est donc avec le sourire et un maintien en National League que Jordane Hauert a fait ses adieux au hockey en ce lundi 10 avril après 22 années passées au sein de la première équipe du HCA. La conclusion aurait pu être bien plus dramatique. Reste qu’à Porrentruy, l’histoire s’écrit à travers un chiffre: 6. Soit le nombre de matches nécessaires qui ont marqué chacune des étapes importantes du club ces sept dernières années.

Le titre de Swiss League en 2016 a été remporté après que les hockeyeurs à la Vouivre ont éliminé La Chaux-de-Fonds, Olten puis Rapperswil à chaque fois en six rencontres de play-off. La promotion de 2021 a été fêtée au terme de l’acte VI de la finale contre Kloten. Leur maintien? Assuré en six rencontres! Lundi, il y a aussi eu cette réalisation de Jérôme Leduc. Ce 3-2 final marqué par le numéro 6. Le défenseur québécois, qu’on pensait ne plus revoir au HCA et dont le contrat était échu au 31 mars, aurait pu rejoindre sa Belle Province sans demander son reste.

Un but déterminant

Il a préféré soutenir ses camarades jusqu’au bout et participer à l’opération sauvetage. À Porrentruy, l’histoire s’écrit également en forgeant des légendes. Il y a eu Steven Barras en 2016. Il y a Jordane Hauert en 2023. «Captain Jo», auteur du but en prolongation lors de l’acte III – son unique réussite en National League – a sorti sa formation du guêpier. Tout un symbole.

«On n’a rien lâché»

Lundi, pour ce qui s’avère être sa dernière séance matinale, Jordane Hauert avait averti ses coéquipiers: «Je leur ai dit: les gars, je ne remets plus les patins à l’entraînement. On gagnera ce soir. Faites-le pour moi si vous le voulez, mais faites-le surtout pour vous et pour la région. Sur ce match comme sur l’ensemble de la série, on n’a rien lâché. On a été très forts mentalement.»