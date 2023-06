MotoGP: Jorge Martin gagne le sprint sur le Sachsenring 

Sur le tracé du Sachsenring, «Martinator» a frappé fort: sixième sur la grille, l’Espagnol s’est rapidement hissé à hauteur des hommes de tête, avant de prendre définitivement l’ascendant sur Bagnaia, parti en pole position, et l’Australien Jack Miller (KTM) dans le 4e tour (sur 15) de la course.

«Je me suis bien amusé!» a savouré le vainqueur à l’arrivée. «C’était un peu compliqué dans les premiers tours (…) j’étais quelque peu à la limite, mais je me suis dit qu’il fallait y aller et c’est comme ça que j’ai dépassé les deux premiers», a-t-il expliqué.

Deuxième au général

Marquez en difficulté

Le sextuple champion du monde de la catégorie Marc Marquez, huit fois vainqueur sur le Sachsenring en autant de participations en MotoGP, termine, lui, 11e. En difficulté au guidon de sa Honda, il avait chuté pas moins de trois fois samedi matin: une fois lors de la première partie des qualifications (Q1) où on a pu le voir courir à toute vitesse vers son garage afin de reprendre le plus rapidement possible la piste, et deux fois lors de la Q2.