Motocyclisme - Jorge Martin, rookie sans complexe

On parle aussi des «rookies» en Moto2, grâce au Japonais Ai Ogura, battu uniquement par le leader du championnat, l’Australien Remy Gardner, mais aussi via Raúl Fernández, quatrième sur la grille mais dont l’avenir est désormais décidé: l’an prochain, il roulera en MotoGP dans le team KTM Tech 3 d’Hervé Poncharal, une équipe qui alignera ainsi deux débutants, Remy Gardner et R. Fernández. Thomas Lüthi? S’il signe sa meilleure qualification de la saison (13e), le Bernois espérait mieux que cette cinquième ligne, mais son rythme semble intéressant en vue d’une course qui pourrait être marquée par quelques surprises, les météorologues de Styrie annonçant de la pluie avec plus ou moins d’intensité dimanche dans la région de Spielberg.