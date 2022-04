Moto GP - Jorge Martin signe la pole position à Austin

L’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a signé sa deuxième pole position de la saison, samedi pour le Grand Prix des Amériques à Austin, alors que le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté et partira 6e dimanche. Derrière Martin, quatre autres Ducati suivent: Jack Miller (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Enea Bastianini (Ducati-Gresini).

«Martinator» sort le grand jeu

«Après l’accident en essais libres 3, je ne m’attendais pas à être en pole position aujourd’hui», a souri Martin, «donc merci à l’équipe pour le super boulot me permettant de revenir en piste, je suis super heureux et concentré sur demain (dimanche)».

Ducati va mieux

Déjà le plus rapide de l’exercice des qualifications au Qatar début mars pour le premier GP de l’année, Martin avait aussi signé le deuxième temps en Indonésie et en Argentine. Malchanceux après deux abandons, il a attendu l’Argentine pour finir une course cette année, à la 2e place, remontant 9e au classement général.