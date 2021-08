Motocyclisme - Jorge Martin s’offre une «première» au GP de Styrie 

C’était son sixième départ en GP, sa deuxième pole position et, surtout, sa première victoire: à 23 ans, l’Espagnol Jorge Martin (Ducati) a écrit une jolie page d’histoire sur le Red Bull Ring, à Spielberg (Autriche). Aux premières loges dès les premiers mètres de course, le «rookie» a su rester concentré lorsque ce GP de Styrie a été arrêté au troisième tour, après un accident qui aurait pu être dramatique: chute de Dani Pedrosa, sa KTM qui s’enflamme immédiatement au milieu de la piste et l’Italien Lorenzo Savadori (Aprilia) qui se retrouve devant un mur de feu et un nuage noir et qui n’évite pas le choc.