riobrasil 02.09.2020 à 08:41

Messi un grand comique toujours la même histoire et en plus il n’a pas les coui.... de quitter le Farça une équipe construite pour lui. Y a qu’à voir se qu’il a gagné avec l’Argentine pour s’apercevoir que ce n’est qu’un très bon joueur et n’arrive pas à la hauteur d’un Ronaldo qui lui dans toutes les équipes où il a joué a été fénoménal titré avec le Portugal et titré avec toutes les équipes de clubs. Bon si cela peut anener quelques euros en plus pour son contrat à la pleureuse il va rester au Farça. Mort de rire.