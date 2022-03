L’Italie rate le Mondial : Jorghino: «Je penserai toute ma vie aux penalties ratés contre la Nati»

Le milieu de terrain italien a resassé les deux penalties manqués contre l’équipe de Suisse en qualifications, après la défaite contre la Macédoine du Nord (0-1).

«On a dominé les matches de qualifications, mais on n’a pas réussi à conclure. C’est la réalité qu’il faut regarder, et je m’inclus dedans... Les deux pénalties ratés? Cela me fait mal quand j’y pense et j’y penserai toute ma vie. Essayer deux fois et ne pas réussir à rendre le pays heureux, c’est quelque chose qui te suit», a ajouté le milieu de Chelsea.