Joris Voorn, as de la techno mélodique, à voir sous un chapiteau

Dès les prémices de sa carrière en 2002, ce Néerlandais de 46 ans a reçu des coups de pouce des cadors de la scène techno tels que Carl Craig, Derrick May ou Laurent Garnier. Au fil des ans, le garçon a affiné son style, délaissant la techno pure et dure au profit de sonorités plus mélodiques lorgnant sur la house. En témoigne son dernier titre en date, «You & I», en collaboration avec le chanteur Nathan Nicholson, sorti mi-octobre 2023. «J’ai été séduit par la beauté de la mélodie, des paroles et de l’interprétation. La voix de Nathan correspond parfaitement à ma musique, elle est sincère et pure. Habituellement, les voix sont écrites sur une musique ou une structure d’accords, mais dans ce cas-ci, c’était l’inverse. La voix de Nathan m’a énormément inspiré de sorte que la création du morceau s’est faite en un clin d’œil», a raconté Joris Voorn à Guettapen.com. Ces dernières semaines, on a vu le DJ et producteur jouer dans de gigaévénements tels que le décrié Tomorrowland Brésil, lors de l’étape chilienne du Creamfields ou, plus récemment, lors de la soirée du festival Awakenings durant l’Amsterdam Dance Event, convention de la musique électronique courue mondialement. C’est donc peu dire que voir Joris Voorn sous le petit chapiteau du Zirkuz a tout d’un grand événement.