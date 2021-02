Football : José Mourinho bat un record personnel négatif

Battu par Chelsea sur sa pelouse (0-1), le coach portugais n’avait jamais perdu deux fois de suite à domicile au cours de sa longue carrière.

Les Blues de Thomas Tuchel, qui n’ont toujours pas encaissé de but depuis son arrivée fin janvier, viennent de prendre sept points sur neuf possibles et remontent du 8e au 6e rang, avec une meilleure différence de buts qu’Everton.

Mais Timo Werner, recruté cet été à prix d’or par Chelsea, a été particulièrement actif, bougeant beaucoup, se repliant souvent et provoquant une faute stupide d’Eric Dier. L’arbitre n’a eu aucun doute, Jorginho non plus, et son tir puissant s’est fiché dans le petit filet d’Hugo Lloris (24e).