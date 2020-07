Football

José Mourinho n’était pas d’humeur

L’entraîneur de Tottenham a brutalement quitté la conférence de presse après le triste match nul (0-0) de sa formation contre Bournemouth jeudi soir.

C’est peu dire que José Mourinho, coach de Tottenham, a passé une très mauvaise soirée jeudi lors du match face à Bournemouth (0-0). Outré que les Spurs n’aient pas obtenu un penalty en début de rencontre lors d’un duel entre sa star Harry Kane et le défenseur Josh King, l’entraîneur portugais s’est ensuite agacé, le long de la ligne de touche, de la prestation insignifiante de ses joueurs.

Face au 18e de Super League, qui n’avait de surcroît pas encore marqué le moindre point depuis la reprise du jeu post-coronavirus, la formation londonienne, qui a enregistré une sixième partie de rang sans victoire toutes compétitions confondues, a réussi l’exploit de ne cadrer aucun tir! Résultat , le finaliste de la dernière Ligue des Champions, aujourd’hui 9e au classement, voit toujours plus l’Europe s’éloigner.

Alors forcément, à l’heure de commenter l’insipide prestation de son équipe au Vitality Stadium, «The Special One» n’était pas vraiment de bonne humeur. Et comme, en plus, il semblait y avoir quelques problèmes de liaison entre les journalistes et le technicien, le prétexte pour filer était trouvé pour José Mourinho, qui a posé son casque avant de quitter cette conférence de presse éclair.