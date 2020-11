Sergio Reguilon et José Mourinho partageant la cuisse de jambon à plus de 600 francs.

«Il est le premier à être sérieux et à nous en demander plus, mais quand il est temps de faire l’imbécile, il est aussi le premier»

L’entraîneur portugais a donc une nouvelle fois fait le buzz avec sa publication aimée près d’un demi-million de fois et commentée à 6000 reprises. Faire le show, il adore cela. «J’aimerais que les gens le voient comme je le vois maintenant. Il est le premier à être sérieux et à nous en demander plus, mais quand il est temps de faire l’imbécile, il est aussi le premier», a commenté Sergio Reguilon. Et il n’est surtout pas le dernier à honorer un pari perdu.