Football: José Mourinho, un parfait méchant dans James Bond?

L'entraîneur lusitanien va-t-il rejoindre dans l'histoire des acteurs aussi mythiques que Christoph Waltz, Javier Bardem, Jesper Christensen, Mathieu Amalric, Robert Carlyle ou encore Sophie Marceau, Christopher Walken, Michael Lonsdale et Christopher Lee dans l'histoire du cinéma? Le «Special One» a clairement le caractère parfait pour le rôle de méchant dans la saga de James Bond et c'est Sam Mendes, réalisateur de deux films de 007 en 2012 et 2015, qui le dit.

Dans une interview donnée au Guardian, le Britannique de 57 ans a estimé qu’«on ne pouvait pas faire mieux que lui», à propos du coach aux 26 trophées et aux huit titres de champion. C'est notamment la capacité du Portugais à sortir des punchlines qui a marqué, comme quand il avait traité Arsène Wenger de «spécialiste de l'échec». Mourinho avait aussi déclaré un jour: «Je me bats pour mon club, je me fiche de mon image et je n'en ai rien à faire des conséquences»...