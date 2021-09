Football : José Mourinho va diriger son 1000e match

Arrivé cet été sur le banc de l’AS Rome, l’entraîneur portugais célébrera ce dimanche contre Sassuolo (20h45) son 1000e match officiel comme entraîneur principal.

«90’000 minutes, plus les différents temps additionnels… C’est beaucoup!» a reconnu José Mourinho cette semaine, interrogé par l’agence portugaise Lusa. «Je n’ai jamais pensé atteindre ce chiffre et n’ai jamais comptabilisé les matches. Mais quand on m’a informé qu’il n’en manquait plus que huit ou neuf, alors je l’ai noté et j’ai commencé à faire les comptes», a ajouté le Portugais de 58 ans.