José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Tottenham, annonce lundi «The Telegraph». Les Spurs n’ont gagné qu’un seul de leurs six derniers matches et ont notamment été éliminés par le Dinamo Zagreb au stade des huitièmes de finale de l’Europa League. Les Londoniens pointent au 7e rang du classement de Premier League, à six longueurs du podium.