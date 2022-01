Diplomatie : Josep Borrell en Ukraine pour soutenir Kiev face à Moscou

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell se rendra d’abord dans l’est du pays, sur la ligne de contact avec les séparatistes prorusses, puis à Kiev.

Depuis plusieurs semaines, Moscou est accusé d’avoir massé des troupes à la frontière orientale de l’Ukraine en vue d’une potentielle offensive. La Russie a démenti toute velléité belliqueuse et dénoncé les «provocations» de l’Otan. «Face au renforcement militaire de la Russie, je suis ici pour montrer le soutien de l’UE à la souveraineté de l’Ukraine et à son intégrité territoriale», a indiqué Josep Borrell sur Twitter.

«Actions hybrides de la Russie»

Josep Borrell ira ensuite à Kiev pour rencontrer d’autres responsables ukrainiens. Ce voyage «souligne le soutien ferme de l’UE à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à un moment où le pays est confronté au renforcement militaire et aux actions hybrides de la Russie», a indiqué lundi la Commission européenne.

Des pourparlers entre la Russie et les États-Unis doivent avoir lieu sur l’Ukraine les 9 et 10 janvier à Genève (Suisse), suivis le 12 janvier d’une rencontre Russie-Otan, puis le 13 janvier d’une réunion dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’UE s’inquiète d’être mise sur la touche dans ces pourparlers, et Josep Borrell a insisté plusieurs fois pour que «toute discussion sur la sécurité de l’Europe se tienne en coordination et avec la participation de l’UE».