Pour Borrell, le monstre Wagner créé par Poutine mord son créateur

« Le monstre Wagner créé par (le président russe Vladimir) Poutine est en train de mordre son créateur», a commenté lundi le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, avant une réunion des ministres européens des Affaires étrangères au Luxembourg. «Ce qui s’est passé au cours de ce week-end montre que la guerre contre l’Ukraine est en train de fissurer le pouvoir russe et affecte son système politique», a estimé M. Borrell, après la rébellion du groupe paramilitaire Wagner .

«Ce n’est certainement pas une bonne chose qu’une puissance nucléaire comme la Russie puisse entrer dans une phase d’instabilité. C’est aussi quelque chose qu’il faut prendre en compte», a-t-il toutefois averti. «La Russie est (…) l’une des deux plus grandes puissances nucléaires de la planète. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe là-bas. Et cela doit nous faire tous réfléchir», a abondé le chef de la diplomatie autrichienne, Alexander Schallenberg.

Soutenir l’Ukraine

«Il s’agit d’une affaire interne à la Russie» mais «nous la suivons bien sûr de très près (…) car ce qui se passe en Russie aura apparemment un impact sur les conditions de sécurité», a souligné son homologue suédois Tobias Billstrom. La «chose la plus importante» est de soutenir l’Ukraine pour qu’elle regagne des territoires, a insisté le ministre suédois. «Ce qui se passe en Russie démontre qu’il est plus important que jamais de soutenir l’Ukraine», a confirmé Josep Borrell.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE doivent confirmer lundi leur accord pour une nouvelle dotation de 3,5 milliards d’euros (3,41 milliards de francs) pour la Facilité européenne pour la paix (FEP) utilisée pour financer leurs fournitures d’armes à l’Ukraine et les missions militaires à l’étranger. La Facilité est abondée par les contributions des États membres et 66% de ses financements sont abondés par l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne.