Diplomatie européenne: Josep Borrell privé de Chine à cause du Covid

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé mercredi qu’il avait été testé positif au Covid et devait reporter un déplacement à Pékin prévu du 13 au 15 avril pour préparer un sommet UE-Chine. «J’ai été testé positif au Covid-19 et je dois donc malheureusement reporter mon voyage en Chine. Je me sens bien et n’ai aucun symptôme», a déclaré Josep Borrell sur Twitter.