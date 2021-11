France : Joséphine Baker, une icône noire au Panthéon

Il s’agit seulement de la sixième femme a recevoir cette distinction, sur 80 panthéonisés, la plupart des hommes d’Etat, héros de guerre ou écrivains.

Première artiste noire célébrée en France, héroïne de la Résistance et militante anti-raciste, Joséphine Baker va faire mardi son entrée au Panthéon français, lors d’une cérémonie présidée par Emmanuel Macron qui célébrera une vie «placée sous le signe de la quête de liberté et de justice». L’icône des années folles, née en 1906 aux Etats-Unis avant d’adopter la nationalité française, ne sera que la sixième femme sur 80 personnages illustres à recevoir l’honneur d’être accueillie au Panthéon, grandiose édifice néo-classique au coeur de Paris dont le fronton proclame «Aux grands hommes, la patrie reconnaissante». Décidée par le président français, sa panthéonisation intervient 46 ans après sa mort, le 12 avril 1975 à l’âge de 68 ans, trois jours après avoir fêté ses noces d’or sur la scène.

Née dans la misère aux Etats-Unis, la jeune femme fuit la ségrégation et s’installe en France. Elle ravit le tout Paris en dansant le Charleston, seins nus, dans un déchaînement de batterie-jazz. Au cabaret des Folies Bergère, la «Vénus d’ébène» se joue des fantasmes coloniaux en se produisant vêtue d’une simple ceinture de bananes, aux côtés d’une panthère vivante. La première chanson qu’elle interprète, «J’ai deux amours, mon pays et Paris», en 1930 au Casino de Paris, la consacre comme diva.

Contre-espionnage

Naturalisée française en 1937 à la faveur d’un mariage avec un industriel juif, la star met son talent musical à contribution dès les premiers mois du conflit pour divertir les soldats français sur le front. Et profite des réceptions auxquelles elle est conviée dans les ambassades et les pays étrangers pour recueillir du renseignement. «C’est la France qui m’a faite ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance éternelle», fait-elle valoir en acceptant de servir le contre-espionnage des Forces françaises libres. Elle transmet à Londres des rapports cachés à l’encre sympathique dans ses partitions, ce qui lui vaudra la médaille de la Résistance et la Croix de guerre.