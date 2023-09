Joséphine Japy s'est affranchie de Dominique Tapie

Disponible depuis le 13 septembre 2023 sur Netflix, la série racontant la vie de Bernard Tapie a été vivement critiquée par les proches de l’homme d’affaires décédé le 3 octobre 2021 . Particulièrement par son fils, Laurent, qui s’est dit «fou de rage» de la manière dont avaient été traités certains événements vécus par sa famille. Cela n’a cependant pas empêché «Tapie» d’avoir du succès et de se classer au 2e rang de contenus les plus visionnés en France.

Dans la série, Bernard Tapie est incarné par Laurent Laffite et c’est Joséphine Japy, vue dans «Jack Mimoun et les secrets de Val Verde» , qui prête ses traits à Dominique, l’épouse de l’hommes d’affaires français. Interrogée par allocine.fr, l’actrice de 29 ans est revenue sur la manière dont elle s’était préparée pour ce rôle. Si elle s’est beaucoup documentée sur celle qu’elle allait jouer, se qualifiant même de «rat de bibliothèque» tant elle passe du temps à chercher des informations avant un tournage, Joséphine Japy a également pris ses distances avec la personne qu’elle s’apprêtait à incarner.

«Il y a toujours une ligne de crête dans ce genre de projet. Il y a la réalité et s’inspirer de la réalité, c’est un truc que j’adore faire. Je crois qu’on est obligé aussi de s’affranchir des personnages existants. Il faut se plonger à fond dans la fiction et le personnage tel qu’il est raconté dans la série, tout en s’inspirant du réel», a-t-elle confié. Et la Française sait de quoi elle parle, puisque ce n’était pas la première fois que la Française se glissait dans la peau d’une femme existante. En 2012, elle avait joué le rôle de France Gall dans le film «Cloclo», aux côtés de Jérémie Rénier.