Josephine Langford fait ses adieux à Tessa

L’adaptation cinématographique du quatrième volume de la série de best-seller d’Anna Todd est sortie le 24 août 2022 sous le titre «After - Chapitre 4». Le film réunit une dernière fois Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin dans la peau du duo Tessa et Hardin. L’Australienne de 25 ans est à la fois heureuse et triste de dire adieu à la saga romantique.