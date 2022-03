Noces : Josh Hartnett s’est marié en secret

L’acteur a épousé la mère de ses enfants, l’actrice et mannequin Tamsin Egerton, dans la plus grande discrétion.

De nature discrète, Josh Hartnett n’est pas le genre de célébrité à étaler sa vie privée et à se prêter au jeu du star system. Pas étonnant qu’on apprenne maintenant que l’acteur s’est marié en novembre 2021 avec sa compagne, l’actrice et mannequin Tamsin Egerton, à Londres, dans le plus grand secret. Selon le «Sun», le couple s’est dit oui devant un petit comité, dans une salle pouvant contenir seulement 12 personnes. «Ils sont plus amoureux que jamais et voulaient officialiser leur relation, mais de manière discrète. C’était une belle cérémonie avec seulement quelques membres de leur famille et des amis proches, révèle une source au quotidien anglais. Ils sont vraiment heureux de vivre une vie calme loin des soirées du showbiz et des tapis rouges.»