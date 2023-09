Pour Josh O’Connor, The Crown a été une période de merde

Avant d’incarner le fils aîné d’Elizabeth II dans les saisons 3 et 4 de «The Crown» et de recevoir un Golden Globe et un Emmy Award pour ce rôle, Josh O’Connor était loin d’être un débutant. Il n’avait cependant jamais atteint un niveau de popularité aussi élevé qu’après la diffusion de la série de Netflix et cette exposition au niveau mondial l’a quelque peu perturbé.