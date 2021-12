Enfant, Joshua Bassett a subi des abus sexuels

États-Unis : Joshua Bassett a subi des abus sexuels quand il était enfant

Dans une interview accordée à «GQ», l’acteur et chanteur a révélé qu’il avait été victime d’agressions sexuelles qui ont commencé quand il avait 5 ans.

Révélé au monde entier grâce à son rôle de Ricky dans «High School Musical: La Comédie musicale, la série», aux côtés d’Olivia Rodrigo , sur Disney +, Joshua Bassett a sorti plusieurs singles. C’est dans le cadre de la promotion des trois derniers en date – «Set Me Free», «Crisis» et «Secret» – que le jeune homme de 20 ans a accordé une interview à «GQ». Au cours de l’entretien, l’artiste a révélé un traumatisme qu’il avait vécu durant son enfance.

«J’ai subi beaucoup d’abus sexuels. Je ne m’en suis souvenu qu’en 2020, ce qui est assez fou. J’avais enterré ça très profondément, a-t-il confié. Et quand j’étais adolescent, un homme bien plus vieux m’a agressé de manière répétée. À l’époque, je n’avais pas conscience de ce dont il s’agissait.» Joshua veut désormais évoquer le sujet dans une série de podcasts qu’il lancera en 2022 et grâce à laquelle il espère pouvoir aider les personnes qui ont vécu la même chose que lui. «C’est le podcast que j’aurais aimé avoir quand j’étais gamin», a-t-il précisé.