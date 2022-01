Série : Joshua Jackson dans l’adaptation de «Liaison fatale»

L’acteur révélé dans «Dawson» a obtenu le premier rôle masculin de la série inspirée du film des années 1980.

L’adaptation en série du film «Liaison fatale», sorti en 1987, tient ses deux acteurs principaux. Joshua Jackson a été choisi pour donner la réplique à Lizzy Caplan (dont le nom avait déjà été annoncé) dans la fiction de Paramount+, a révélé Deadline. L’acteur canadien de 43 ans et sa consoeur américaine de 39 ans – que l’on peut entendre dans la série animée «Inside Job» – reprendront les rôles tenus par Michael Douglas et Glenn Close dans le long métrage réalisé par Adrian Lyne.

«Joshua est un talent incroyable qui crée des personnages magnifiquement compliqués à l’écran et sur scène. Lizzy et lui sont parfaitement assortis pour raconter une histoire nuancée et moderne sur les complexités de la psyché humaine. Nous sommes ravis de nous associer à eux pour apporter cette histoire provocante et captivante à une nouvelle génération», a déclaré Nicole Clemens, la présidente des séries originales de Paramount +, au site.