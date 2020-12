Hong Kong : Joshua Wong et deux célèbres militants pro démocratie condamnés

Joshua Wong, l’une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong, et deux autres célèbres militants ont été condamnés mercredi à des peines d’emprisonnement pour avoir organisé une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong en juin 2019.

M. Wong a écopé de 13 mois et demi de prison tandis que ses camarades Agnes Chow et Ivan Lam ont été respectivement condamnés à dix et sept mois de détention, selon une journaliste de l’AFP.