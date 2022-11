Hockey sur glace: Josi et Meier buteurs, Hischier passeur

Roman Josi a inscrit son deuxième but de la saison en NHL.

Timo Meier a également allumé la lampe jeudi soir. Il a permis à son équipe des San Jose Sharks de revenir à 1-2 à la 42e minute face aux Florida Panthers. Les Sharks se sont finalement inclinés 4-3 aux tirs au but. L’ailier appenzellois a manqué le sien, juste avant le lancer décisif de Sam Reinhart pour la franchise floridienne.

Enfin, Nico Hischier (20’18’’ de temps de jeu/+1) s’est lui aussi illustré. Il a délivré un assist lors du but décisif de Jesper Bratt, à la 57e minute du match des New Jersey Devils contre les Edmonton Oilers. Menés 1-3 à la deuxième pause sur le glace des Oilers, les Devils ont donc su retourner la situation (victoire 4-3). Jonas Siegenthaler a patiné pendant 21’47’’ pour New Jersey (+1).