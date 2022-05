Hockey sur glace: Josi et Nashville craquent en prolongation dans les play-off de NHL

Roman Josi (31 ans) et Nashville ont craqué dans la première prolongation à Denver (2-1). Les Predators sont ainsi désormais menés 2-0 dans leur quart de finale de la Conférence Ouest contre le Colorado Avalanche.

Aligné durant 27’52, Josi a été crédité d’un assist sur le 1-1 attribué au centre russe Yakov Trenin à la 6e minute. Le défenseur bernois a adressé quatre lancers et terminé la rencontre sur un différentiel neutre.

Trois égalisations

Les trois autres séries programmées dans la nuit de jeudi à vendredi ont, elles, été nivelées et les protagonistes se retrouvent à 1-1 au terme de leur deuxième duel.

Au Madison Square Garden de New York, les Rangers ont battu Pittsburgh, qui déplore les blessures de ses deux premiers gardiens, Tristan Jarry et Casey DeSmith (5-2). Avec le Québécois Louis Domingue entre les poteaux, les Penguins ont résisté jusqu’au deuxième coup de klaxon avant de céder dans la dernière ligne droite lorsque l’ailier gauche russe Artemi Panarin et le joueur de centre américain Frank Vatrano ont fait passer le score de 3-2 à 5-2 en 103 secondes.