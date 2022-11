Hockey: Josi régale, ses compatriotes brillent

A Toronto, les puissants Devils du New Jersey ont fêté une 11e victoire d'affilée (2-3 ap). Nico Hischier a encore joué au capitaine modèle en se sacrifiant pour l'équipe (4'56 de présence sur le box-play!) et en marquant un but. Son compatriote, le défenseur Jonas Siegenthaler, a passé près de 24 minutes sur la surface gelée, tandis que le portier Akira Schmid est resté sur le banc. Chez les Leafs, Denis Malgin a joué un peu plus de dix minutes sans briller.