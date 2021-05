Hockey sur glace - Josi retrouvera Niederreiter en play-off

Nashville a validé son ticket pour les play - off en battant Carolina 3-1 dans la nuit de samedi à dimanche. Roman Josi et les Predators se sont imposés pour la première fois de la saison face aux Hurricanes de Nino Niederreiter. Les deux équipes se retrouveront au 1er tour des play - off. La qualification de Nashville ne fait pas les affaires du sélectionneur national suisse Patrick Fischer. Son pilier Roman Josi devrait manquer les Mondiaux de Riga (dès le 21 mai) avec la Suisse.



Timo Meier est en feu. Déjà buteur la veille contre Arizona, le joueur des San Jose Sharks a récidivé lors de la défaite de son équipe face au même adversaire (5-4 ap). L’Appenzellois a inscrit son 31e point de la saison (12e but) et disputera les Mondiaux avec la Suisse, son équipe étant éliminée dans la course aux play - off. Grâce à son assist lors de la victoire du Wild face à Anaheim (4-3 ap), Kevin Fiala a lui atteint la barre des 40 points.