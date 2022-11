Football : Josip Ilicic marque pour son retour au jeu après une dépression

C’est l’une des belles histoires du week-end de football européen. Josip Ilicic a fait son retour au jeu avec le NK Maribor, club qu’il avait quitté il y a douze ans pour lancer une belle carrière en Italie. Le Slovène a fait les beaux jours de Palerme, de la Fiorentina et plus récemment de l’Atalanta Bergame avec qui il a évolué entre 2017 et 2022 (173 parties, 60 buts et 44 passes décisives). Le gaucher a participé aux trois campagnes européennes des Bergamasques.