Jottape, ce pote de Neymar, fait un carton sur Netflix

La quatrième saison de «Sintonia» vient d’arriver sur Netflix. L’un des trois héros de la série, Jottapê, est acteur, chanteur, DJ. L’homme de 23 ans et une star au Brésil. Il a commencé sa carrière très tôt dans le showbiz, dès l’âge de 3 ans, en apparaissant dans différentes publicités.

Je pense que notre série s’adresse aux jeunes où qu’ils soient. « Sintonia » est l’histoire de trois amis d’enfance dans une favela de São Paulo. Nando est impliqué dans la délinquance et la drogue, Rita est dans une église évangélique et j’incarne Doni, qui est dans le monde de la musique. Ils sont très différents, mais restent très liés. À voir les messages qu’on reçoit de fans de la série, j’ai vite compris qu’on peut tous s’identifier à l’un de nos rôles. Qu’on habite Genève, Tokyo, New York ou São Paulo, beaucoup d’ados doivent apprendre à s’adapter pour s’en sortir au quotidien.