Nyon (VD) : Des rues vont fermer pour pouvoir jouer au milieu de la chaussée

Deux axes seront temporairement fermés à la circulation cet été pour offrir aux habitants un «espace ludique».

La Ville de Nyon lance un projet pilote pour redonner aux citoyens le droit d’investir l’espace public en créant des espaces sécuritaires et conviviaux sur la chaussée. L’idée est de favoriser le jeu libre et les déplacements indépendants des enfants, des adolescents et plus largement de tous les habitants du quartier, selon la commune. Des travailleurs sociaux seront sur place pour animer les rues. Des jeux d’extérieur comme le foot, le tir à l’arc, le ping-pong ou encore des parcours pour trottinettes seront mis à disposition.