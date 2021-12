Football féminin – «Jouer au Juventus Stadium, c’est un joli cadeau de Noël»

Les Grenat, qui avaient été battues 0-3 à Genève, auront à cœur de montrer tous les progrès réalisés. Urs Lindt/freshfocus

Que rêver de mieux que le Juventus Stadium comme théâtre du baisser de rideau de l’épopée genevoise en Ligue des championnes? «C’est un joli cadeau de Noël pour l’équipe», atteste Eric Sévérac, l’entraîneur de Servette Chênois. Pas question toutefois d’aborder cet épilogue contre la Vieille Dame dans le rôle de spectatrices. L’objectif est de terminer l’année «par une performance aboutie qui montrera les progrès accomplis. L’équipe a à cœur de quitter la scène européenne de la plus belle façon possible en marquant ce premier but dans la compétition et pourquoi pas en décrochant ce premier point», souhaite le coach grenat.

Si les championnes de Suisse ont l’honneur de jouer dans ce stade qui peut accueillir 41’507 personnes, c’est parce que la Juventus, en cas de succès, se qualifierait pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la compétition. Le leader de Serie A – 11 matches, 11 victoires en championnat – est en confiance, notamment après avoir tenu le nul à Londres contre Chelsea (0-0) et avoir dominé les Louves à Wolfsburg (0-2). «Il y a plein de superstars et d’internationales. En plus de ses individualités, l’équipe est forte collectivement et a développé de très bons automatismes», explique Fanny Keizer, qui a commencé l’aventure européenne avec les Grenat avant d’être transférée dans les buts de l’Hellas Véron début septembre.

«Garder un peu plus le ballon»

La gardienne de 21 ans sait de quoi elle parle, vu qu’elle s’était inclinée 3-0 contre la Juve avec le club véronais: «C’est une équipe bien en place, rapide en contre, technique et contre qui la moindre erreur ne pardonne pas». Les Grenat, qui vont récupérer Marta Peiro, de retour de blessures, ainsi qu’Amandine Soulard, suspendue contre Wolfsburg, sont prévenues. Mais elles sont également bien préparées. «Depuis vendredi, on s’est entraîné tous les jours à part dimanche. Nous avons passablement travaillé à la vidéo. Il faudra bien défendre, mais aussi réussir à garder un peu plus le ballon», prévient Eric Sévérac. En effet, à Londres contre Chelsea et à Genève face à Wolfsburg, les Servettiennes avaient montré tous les progrès réalisés défensivement, restant muettes offensivement. Avec les Islandaises de Breidablik, elles sont la seule équipe à ne pas avoir fait trembler les filets dans cette phase de poules.