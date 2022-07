Pour Staro, jouer à Montreux est validation sociale

Le musicien a joué dans des groupes de rock avant de se tourner vers le hip-hop. DR

Staro, 26 ans, commence à se faire un joli nom sur la scène romande. En 2020, il avait fait un petit buzz avec une série de clips tournés en haut de la tour Bel-Air à Lausanne. Cette année, il a sorti les excellents EP «Noctambule», volume 1 et 2. Ses textes sont souvent profonds et intelligents et sa musique est protéiforme. Le musicien présentera ses morceaux le vendredi 8 juillet 2022 sur la Super Bock Stage du Montreux Jazz Festival. «J’ai toujours eu envie de faire écouter du rap aux rockers et du rock aux rappeurs», prévient le Lausannois.

Quelle est votre univers musical? Il paraît assez complexe et vaste…

Oui. Pendant la période du Covid, je me suis rendu compte que je n’aimais pas trop la musique que j’avais faite jusque-là. J’essayais de ressembler à beaucoup de gens. La période qui a suivi, pas forcément agréable, a été une grande remise en question. J’ai réfléchi à comment m’insérer dans un univers hip-hop alors qu’à la base, je suis un rocker qui a passé son adolescence à jouer dans des groupes de rock et un grand fan de chanson française à texte. Je vous rassure: je ne fais pas une musique chelou ou expérimentale. J’ai l’impression de m’immiscer dans les interstices entre les différents genres musicaux. Si je devais résumer, je dirais que je fais du «hip-pop».

Sur le single «Mélodie», vous dites que vous ne serez pas le nouvel OrelSan. Et pourquoi pas?

Parce que je préfère être le prochain moi-même! C’est aussi une manière de dire: «Artistiquement prenez-moi comme je suis ou ne me prenez pas.» C’est le fameux débat parmi les artistes: «Est-ce que je fais de la musique pour moi ou pour le public?» Moi, j’en fais pour moi. Et si ça fait kiffer des gens, c’est cool!

Parlez-nous aussi de «Barbie», une reprise en français de «Barbie Girl» d’Aqua…

J’ai réentendu l’original pendant le confinement. En réalité, ce morceau qui peut te faire marrer quand t’es ado, décrit une relation toxique, un truc très malsain. En réduisant le tempo, comme je l’ai fait, ça devient une chanson de rupture parfaite. Je n’ai pas les droits officiels, même si les auteurs originaux sont déclarés. Pour être franc, tant que ça ne rapporte pas des millions, il y a peu de chances pour que ça me retombe dessus. Il faut donc espérer que je ne vive pas trop bien de la musique (rire)!

Votre grand père, Jean Starobinski, décédé en 2019, était une sommité de la recherche littéraire et philosophique. Ça a influencé votre musique?

Oui et non. Je n’ai jamais réussi à lire ce qu’il a écrit tellement c’est chargé (rire)! C’est le genre de trucs dans lequel tu as des références à trente bouquins sur chaque page qu’il faut avoir lus si tu veux comprendre quelque chose. Peut-être qu’un jour j’aurais le bagage pour y arriver. Après, je suis convaincu que mon attirance pour la musique à texte vient bien de quelque part! D’autant plus que du côté de ma mère, mon grand-père est Bertil Galland (ndlr: journaliste et éditeur vaudois). Une ascendance archilittéraire donc.

Deux mots sur le Montreux Jazz?